«Арсенал» может приобрести защитника «Севильи» Диегу Карлоса
2 августа 2020, 19:25
Защитник «Севильи» Диегу Карлос может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Telegraph.
По сведениям источника, 27-летним бразильцем интересуется «Арсенал». Отступные за игрока составляют 75 млн евро.
Также сообщалось об интересе к Карлосу со стороны «Манчестер Сити».
В минувшем сезоне Карлос провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 2 гола и заработал 7 желтых карточек.
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