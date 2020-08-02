«Арсенал» может приобрести защитника «Севильи» Диегу Карлоса

Защитник «Севильи» Диегу Карлос может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, 27-летним бразильцем интересуется «Арсенал». Отступные за игрока составляют 75 млн евро.

Также сообщалось об интересе к Карлосу со стороны «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне Карлос провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 2 гола и заработал 7 желтых карточек.