«Арсенал» может приобрести защитника «Саутгемптона» за 5 миллионов фунтов

«Арсенал» обговорил с «Саутгемптоном» покупку 28-летнего защитника Седрика Суариша, пишет The Sun.

По информации источника, португалец обойдется канонирам в 5 миллионов фунтов. Ранее «Арсенал» подписал 26-летнего защитника «Фламенго», испанца Пабло Мари.

Суариш — чемпион Европы 2016 года вместе со сборной Португалии. В сезоне-2019/20 он провел в составе «Саутгемптона» 19 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.