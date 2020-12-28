«Арсенал» может приобрести защитника «Брайтона», если Бельерин покинет клуб
28 декабря 2020, 05:22
Защитник «Брайтона» Тарик Лемпти может перейти в «Арсенал», сообщает Daily Mirror.
По сведениям источника, лондонский клуб видит в 20-летнем англичанине замену Эктору Бельерину, если тот перейдет в «Барселону». Также на Лемпти претендуют «Манчестер Сити» и «Бавария».
В текущем сезоне Лемпти провел 11 матчей в АПЛ, в которых забил гол и сделал результативную передачу.
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