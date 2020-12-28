«Арсенал» может приобрести защитника «Брайтона», если Бельерин покинет клуб

Защитник «Брайтона» Тарик Лемпти может перейти в «Арсенал», сообщает Daily Mirror.

По сведениям источника, лондонский клуб видит в 20-летнем англичанине замену Эктору Бельерину, если тот перейдет в «Барселону». Также на Лемпти претендуют «Манчестер Сити» и «Бавария».

В текущем сезоне Лемпти провел 11 матчей в АПЛ, в которых забил гол и сделал результативную передачу.