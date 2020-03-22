«Арсенал» может купить лидера бомбардирской гонки чемпионата Шотландии за 30 миллионов

«Арсенал» заинтересован в приобретении нападающего «Селтика» Одсонна Эдуара, сообщает The Mirror. Стоимость 22-летнего уроженца французской Гвианы оценивается в 30 миллионов фунтов.

Помимо лондонцев, на Эдуара претендуют «Лестер» и «Эвертон».

В нынешнем сезоне воспитанник «ПСЖ» лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Шотландии. На его счету 22 гола в 27 матчах. У идущего вторым Джермейна Дефо 13 мячей.