«Арсенал» и «Эвертон» поборются за Хамеса

«Арсенал» и «Эвертон» заинтересованы в услугах полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса?, сообщает Goal.com со ссылкой на The Sun.

По информации источника, «Реал» хочет получить за 28-летнего колумбийца за 34 миллиона фунтов, однако «сливочные» готовы рассмотреть и вариант с арендой до конца сезона, который более интересен английским клубам.

В сезоне-2019/20 Хамес провел 11 матчей в составе «Реала», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость колумбийца в 36 миллионов фунтов.