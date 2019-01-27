Арнаутович продлил контракт с "Вест Хэмом"

Нападающий "Вест Хэма" Марко Арнаутович продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба "молотобойцев". Ранее появились слухи о том, что интерес к игроку проявляют китайские команды.

Арнаутович выступает за "Вест Хэм" с лета 2017 года. Его предыдущий контракт истекал 30 июня 2022 года. В этом сезоне австриев провел 16 матчей в чемпионате Англии, в который забил 7 мячей.