Ареола прошел медобследование в «Фулхэме»

Вратарь Альфонс Ареола прошел медобследование в составе новичка премьер-лиги «Фулхэма», сообщает RMC. На данный момент лондонский клуб, «ПСЖ» и сам голкипер обсуждают детали сделки, но принципиальное соглашение уже достигнуто.

Прошлый сезон Ареола начал в парижском клубе (4 матча, 3 пропущенных мяча), но осенью отправился в аренду в «Реал», где провел 9 игр и пропустил 11 голов.

В прошлом сезоне ворота «Фулхэма» в чемпионшипе защищали Марек Родек (36 матчей) и Маркус Беттинелли (14 матчей).