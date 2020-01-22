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АПОЭЛ арендовал Сигурдарсона у «Ростова»

22 января 2020, 18:05
Бьорн Сигурдарсон. Фото ФК «Ростов»
Бьорн Сигурдарсон. Фото ФК «Ростов»
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Пресс-служба «Ростова» сообщает, что форвард Бьорн Сигурдарсон продолжит карьеру в АПОЭЛе. 28-летний исландец проведет на правах аренды в кипрском клубе до конца сезона-2019/20.

В составе желто-синих Сигурдарсон в общей сложности провел в РПЛ 38 игр и забил восемь голов. Форвард выступал за желто-синих с 2018 года.

Ранее Сигурдарсон выступал за «Мольде», «Копенгаген», «Вулверхэмптон» и другие команды.

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