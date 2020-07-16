«Анже» подписал экс-защитника «Ле Мана»
16 июля 2020, 19:32
Защитник Энзо Эбоссе перешел в «Анже», сообщает официальный сайт клуба. Ранее футболист выступал за «Ле Ман». Контракт футболиста истек 30 июля.
? Angers SCO est ravi d'annoncer la signature d'Enzo Ebosse !— Angers SCO (@AngersSCO) July 16, 2020
??? https://t.co/XAVa5peC8X pic.twitter.com/PSjsUHqlVS
Соглашение с клубом лиги 1 рассчитано до 2023 года. 21-летний футболист, у которого есть гражданство Франции и Камеруна, в сезоне-2019/20 провел 18 матчей за «Ле Ман» и сделал две голевые передачи.
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