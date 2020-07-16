«Анже» подписал экс-защитника «Ле Мана»

Защитник Энзо Эбоссе перешел в «Анже», сообщает официальный сайт клуба. Ранее футболист выступал за «Ле Ман». Контракт футболиста истек 30 июля.

? Angers SCO est ravi d'annoncer la signature d'Enzo Ebosse !



??? https://t.co/XAVa5peC8X pic.twitter.com/PSjsUHqlVS — Angers SCO (@AngersSCO) July 16, 2020

Соглашение с клубом лиги 1 рассчитано до 2023 года. 21-летний футболист, у которого есть гражданство Франции и Камеруна, в сезоне-2019/20 провел 18 матчей за «Ле Ман» и сделал две голевые передачи.