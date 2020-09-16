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Андерссон и Дуда стали игроками «Кельна»

16 сентября 2020, 17:23
Ондрей Дуда. Фото ФК "Кельн".
Ондрей Дуда. Фото ФК "Кельн".
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«Кельн» на своем официальном сайте сообщил о переходе двух игроков.

Шведский нападающий Себастьян Андерссон перешел из берлинского «Униона». Контракт рассчитан на три года. 29-летний швед в прошлом сезоне провел за «Унион» 36 матчей и забил 13 мячей при трех голевых передачах.

Из другого столичного клуба «Герты» перешел полузащитник Ондрей Дуда. Соглашение рассчитано на четыре года. 25-летний словак в прошедшей кампании отыграл за «Герту» девять матчей и забил один мяч при двух ассистах. Также он играл в аренде за «Норвич» (12 матчей).

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