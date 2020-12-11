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Алли может оказаться в «ПСЖ»

11 декабря 2020, 08:25
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Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли может стать игроком «ПСЖ», сообщает Mail.

По данным источника, парижане готовы взять 24-летнего англичанина в аренду зимой с возможным правом выкупа за 30 миллионов евро. «Шпоры» же хотят получить за футболиста минимум 50 миллионов.

В нынешнем сезоне АПЛ Алли провел 2 матча.

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