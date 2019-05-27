Александр Зинченко: "Я был очень близок к уходу в "Бетис" прошлым летом"

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко сказал, что он ранее мог перейти в "Бетис".

- Я был очень близок к уходу из "Манчестер Сити" в "Бетис" прошлым летом. Мои представители были там, но, к счастью, трансфер сорвался, - цитирует футболиста Tribuna.com. - Конечно, моей целью было остаться в "Манчестер Сити", но, к сожалению, не всегда все зависит от игрока.

22-летний футболист в завершившемся сезоне провел 29 матчей за "Сити", забил один мяч и сделал пять голевых передач.

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