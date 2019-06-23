13:53 23 июня | Футбол — Трансферы

Александр Кутьин перешел из "Енисея" в "Луч"

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Нападающий Александр Кутьин перешел из "Енисея" в "Луч", информирует официальный сайт клуба из Владивостока. 33-летний россиянин подписал контракт с командой на один сезон.

В прошедшем сезоне Кутьин провел за "Енисей" 20 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. Красноярцы заняли последнее место в турнирной таблице РПЛ и вылетели в ФНЛ.

 

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Дополнительная информация

http://fc-luch.com/news/v-luche-aleksandr-kutin

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