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Агент защитника «Крузейру» Кака получил разрешение на переговоры с клубами из России

13 февраля 2020, 07:36
Защитник «Крузейру» Кака. Фото Cruzeiro
Защитник «Крузейру» Кака. Фото Cruzeiro
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Агент защитника «Крузейру» Кака получил официальное разрешение от клуба на ведение переговоров с клубами из России. Как сообщает Globo Esporte, представитель 20-летнего бразильца имеет право до 20 февраля договариваться с российскими командами.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Кака со стороны ЦСКА. Сумма трансфера оценивается в 4 миллиона евро. «Крузейру» принадлежит 60% экономических прав на футболиста

В этом сезоне Кака сыграл в 22 матчах во всех турнирах и забил один гол.

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