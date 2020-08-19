Агент рассказал о будущем Бускетса и Сержи Роберто в «Барселоне»

Агент Хосе Мария Оротг, преставляющий интересы полузащитников «Барселоны» Сержи Роберто и Серхио Бускетса, завершил, что об игрока останутся в клубе, передает Sport.es.

Агент опроверг, что оба игрока будут выставлены на трансфер, по крайней мере, ему об этом никто ничего не говорил, тем более, у футболистов действующие контракты, истекающие летом 2022-го и 2023-го годов соответственно.

В прошлом сезоне ла лиги 28-летний Роберто провел 30 матчей, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи, а показатели 32-летнего Бускетса в чемпионате Испании — 33 матча, два гола и две результативные передачи.