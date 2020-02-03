Агент Кавани: «Если бы Эдинсон думал о деньгах, он перешел бы в «Челси» или «МЮ»

Вальтер Фернандо, агент форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани рассказал, почему не состоялся переход его клиента в «Атлетико». Также футболистом интересовались «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм».

-Эдинсон был готов на понижение зарплаты, но «Атлетико» не мог себе позволить его купить. «ПСЖ» не хотел снижать сумму отступных. Комиссионные? Вы думаете, что Кавани не играл последний месяц за «ПСЖ» из-за того, чтобы я отказался от перехода из-за недостатка агентских отчислений и не дал Эдинсону осуществить свою мечту сыграть за «Атлетико»? — сказал агент в интервью Cadena SER. — Если бы речь была только в деньгах, он бы отправился в Англию, в «Манчестер Юнайтед» или «Челси».

Контракт 32-летнего футболиста с «ПСЖ» истекает по окончании сезона. В текущем сезоне он провел 15 матчей и забил пять мячей.