Аарон Муй стал игроком "Брайтона"

"Брайтон" арендовал у вылетевшего в прошлом сезоне в чемпионшип "Хаддерсфилда" полузащитника Аарона Муя, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один год.
🙌🏼 Austin announced! 🙌🏼— West Bromwich Albion (@WBA) August 8, 2019
We've signed striker @chazaustin10 on a two-year deal from @SouthamptonFC ✍🏼#DeadlineDay | #WBA pic.twitter.com/jJCwCraZla
28-летний Аарон Муй успел провести один матч в чемпионшипе за "Хаддерсфилд". В прошлом сезоне он провел 29 матчей в премьер-лиге - три гола и один ассист.
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