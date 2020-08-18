36-летний Куарежма может перейти в «Боавишту»

Нападающий Рикарду Куарежма может вернуться в чемпионат Португалии. 36-летний форвард этим летом покинул «Касымпашу» в связи с истечением контракта. Как сообщает O Jogo, интерес к нему проявляет «Боавишта».

Куарежма начал карьеру в 2001 году в «Спортинге». Также на родине он выступал за «Порту», с 2004 по 2008 и с 2014 по 2015 год. Кроме того, в его карьере были «Барселона», «Интер», «Челси», «Бешикташ», дубайский «Аль-Ахли» и «Касымпаша».

В сборной Португалии Куарежма провел 80 матчей, забил 10 мячей и принял участие в Евро-2009, 2012 и 2016, а также в прошедших в России Кубке конфедераций-2017 и ЧМ-2018. В 2016 году Куарежма выиграл золото чемпионата Европы.