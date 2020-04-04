Зозуля приобрел оборудование для больницы в Альбасете

Украинский форвард Роман Зозуля подарил оборудование для больницы в Альбасете. Об этом сообщает Radio Marca Albacete.

30-летний украинец выступает за испанский «Альбасете» с 2017 года. Испания — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. В стране зафиксировали 124 736 случаев заражения. 11 744 человека умерли.

По последним данным, на вечер 4 апреля всего выявлен 1 181 825 случаев заражения коронавирусом на территории 203 стран. Умерших — 63 902 человека, выздоровело — 244 246.

По данным Роспотребнадзора, в России всего зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных исхода, выздоровели 333 человека.

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