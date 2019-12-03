«Золотой мяч» Лео». Совместная фотография Гризманна с Месси

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн опубликовал в своем Instagram фотографию с капитаном и форвардом каталонцев Лионелем Месси. В понедельник, 2 декабря, 32-летний аргентинец получил награду «Золотой мяч» в шестой раз в своей карьере.

"Золотой мяч" Лео", – подписал фото Гризманн.

Ранее Месси выигрывал "Золотой мяч" в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. 28-летний Гризманн занял 18-е место в списке игроков-претендентов на эту индвидуальную награду.