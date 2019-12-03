Стали известны детали голосования за «Золотой мяч-2019».

Приз завоевал форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, который набрал 686 очко. Он опередил на семь очков защитника «Ливерпуля» и сборной Голландии Виргила ван Дейка. Третье место в голосовании занял Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия).

France Football опубликовал распределение голосов по континента. В Европе и Азии победил ван Дейк, остальные поставили на первое место Месси.

«Золотой мяч-2019». Топ-5 по континентам

Европа: 1. Виргил ван Дейк — 231 балл. 2. Лионель Месси — 194. 3. Криштиану Роналду — 151. 4. Садио Мане — 74. 5. Мохаммед Салах — 44.

Южная Америка: 1. Лионель Месси — 47. 2. Виргил ван Дейк — 39. 3. Криштиану Роналду — 34. 4. Садио Мане — 10. 5. Кильян Мбаппе — 9.

Азия: 1. Виргил ван Дейк — 155. 2. Лионель Месси — 134. 3. Криштиану Роналду — 100. 4. Садио Мане — 54. 5. Мохамед Салах — 40.

Африка: 1. Лионель Месси — 187. 2. Садио Мане — 170. 3. Виргил ван Дейк — 154. 4. Криштиану Роналду — 111. 5. Мохамед Салах — 68.

Северная Америка и страны Карибского бассейна: 1. Лионель Месси — 102. 2. Виргил ван Дейк — 86. 3. Криштиану Роналду — 68. 4. Садио Мане — 32. 5. Алиссон — 18.

Океания: 1. Лионель Месси — 22. 2. Виргил ван Дейк — 14. 3. Криштиану Роналду — 12. 4. Садио Мане — 7. 5. Мохамед Салах — 5.