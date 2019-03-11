Зинедин Зидан: "Я не собираюсь обвинять Лопетеги и Солари"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что у него будет такой же штаб, как и во время предыдущего периода управления командой – с 2016 по 2018 год. Также он не стал комментировать работу Хулена Лопетеги и Сантьяго Солари, которые возглавляли "Реал" после его ухода в прошлом году.

– Я никого не собираюсь обвинять, – сказал на пресс-конференции Зидан. – Лопетеги и Солари делали все возможное для игроков, команды и клуба. Сложилось как сложилось. Я не буду обсуждать это. Мы должны смотреть только вперед.

Мой тренерский штаб будет таким же, как и во время первого периода работы здесь. Включая моего помощника (им был француз Давид Беттони. – Прим. "СЭ").

Я девять месяцев жил в Мадриде, занимался своими делами, перезаряжая батареи. И теперь готов снова трудиться в качестве тренера "Реала".