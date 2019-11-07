Зинедин Зидан: «Роль Бензема в истории «Реала» похожа на роль Роналду»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о роли нападающего Карима Бензема в истории клуба. Он играет в Испании с 2009 года. Накануне он забил 50-й гол в Лиге чемпионов.

— Его цифры говорят сами за себя, — цитирует французского специалиста Marca. — Мы знаем о его важной роли в команде. Единственное, что изменилось с тех пор, как Криштиану Роналду перешел в «Ювентус», то, что Карим стал более зрелым. Теперь его роль в истории клуба похожа на роль Роналду. Он делает что-то удивительное, мы должны по максимуму использовать его качества.

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