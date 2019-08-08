Зинедин Зидан: "Реал" хочет быть конкурентоспособным в предстоящем сезоне"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан надеется, что в предстоящем сезоне его команда сможет бороться за трофеи. Он остался доволен победой над "Зальцбургом" (1:0) в товарищеском матче.

– Мы дали практику тем, кто в ней нуждался, – цитирует Marca Зидана. – Тренеру важно, чтобы все игроки были доступны. В предстоящем сезоне мы хотим быть конкурентоспособными. Хотим быть сильными и бороться за значимые вещи. С "Зальцбургом" провели хорошую игру. Важно сейчас продолжать правильным образом предсезонку. Мы с каждым днем набираем форму.