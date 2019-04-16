Зинедин Зидан: "Надеюсь, пожар в соборе Парижской Богоматери" не привел к жертвам"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча с "Леганесом" (1:1) в 32-м туре чемпионата Испании ответил на вопрос о пожаре в соборе Парижской Богоматери.

- Когда происходят такие вещи, это непросто. Сегодня пришла очередь Парижа, - цитирует специалиста официальный сайт клуба. Никому не пожелал бы такого. Я только надеюсь, что обошлось без жертв.

В понедельник, 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар, в результате которого обрушился шпиль. Колокольни собора, алтарь и алтарный крест при этом уцелели. На месте случившегося работают около 400 пожарных. К сооружению приехал президент Франции Эммануэль Макрон. На данный момент правоохранительные органы считают, что возгорание произошло случайно. О пострадавших не сообщается.

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