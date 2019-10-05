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Зинедин Зидан: «Мы перфекционисты»

5 октября 2019, 20:56
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча 8-го тура чемпионата Испании с «Гранадой» (4:2) отметил, что команда будет играть лучше. По его словам, он хочет большего от подопечных.

— Можем быть доовольны сегодня. Мы первые в таблице и хотим там оставаться, — цитирует Зидана Covering Football. — Понятно, что впереди еще долгий путь и нужно тяжело работать.

Мы играем лучше, чем месяц назад. Каждый выполняет свою роль. Однако я хочу большего. Мы будем играть лучше. Мы перфекционисты. Легких матчей не бывает. Нужно играть с первой и до последней минуты.

Азар был счастлив в раздевалке. Надеемся, что это лишь один из многих мячей. Вальверде — современный футболист. Он всегда идет вперед и покрывает большую площадь. Я рад за него, он этого заслуживает.

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