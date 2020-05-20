Зинедин Зидан: «Игроки «Реала» хорошо поработали дома, поэтому они вернулись к тренировкам в отличной форме»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о том, в какой форме футболисты вернулись к тренировкам.

— Игроки хорошо поработали дома, поэтому они вернулись в отличной форме, — приводит слова Зидана France Press. — Эта неделя была замечательной, потому что, даже работая в небольших группах, мы можем двигаться дальше, работать лучше, а следующая неделя будет еще лучше.

Спустя почти 60 дней все счастливы вернуться сюда, встретиться друг с другом и поиграть в футбол, это то, что все они любят.