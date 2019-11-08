Зинедин Зидан: «Бензема должен быть в сборной Франции»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает, что форвард Карим Бензема должен вызываться в сборную Франции.

— Он всегда был очень привязан к вызову в национальную команду, ему всегда хотелось играть в сборной Франции, — приводит слова Зидана France Football. — Я не знаю, что происходит внутри команды, но если вы зададите мне вопрос, то я отвечу вам, что Карим просто лучший игрок. Так что да, у него должно быть место в сборной.

Бензема не выступает за сборную Франции с 2015 года после скандала, связанного с шантажом полузащитника Матье Вальбуэна. В 2018 году президент Федерации футбола Франции заявил о том, что форвард больше никогда не будет вызываться в сборную.