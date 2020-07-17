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«Зидан — уникальный тренер». Рамос поблагодарил француза за чемпионство

07:16

Защитник «Реала» Серхио Рамос после завоевания 34-го чемпионского титула отметил работу главного тренера Зинедина Зидана.

— Зидан — это ключевой момент, капитан корабля — тот, кто должен шагнуть вперед и изменить ситуацию, — цитирует пресс-служба клуба Рамоса. — Он всегда был человеком, который доверяет игрокам, и мы чувствуем себя очень защищенными. Мы верим в него, во все, к чему он прикасается, — это рука святого. Пусть он продержится долго и будет цениться. Он уникальный тренер.

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