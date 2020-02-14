Зидан сделал селфи с водителем, с которым попал в ДТП у базы «Реала»

Водитель Игнасио Фернандес, который был за рулем автомобиля, столкнувшегося с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом, рассказал об инциденте.

Напомним, что ДТП произошло в минувшие выходные. Зидан ехал на тренировку команды. Автомобиль французского тренера столкнулся с другим транспортным средством, в результате чего машина Зидана получила повреждения. Сам Зинедин не пострадал. После улаживания формальностей Зидан продолжил свой путь на базу «Реала» и провел плановую тренировку.

— Я узнал его, как только увидел, и сказал, что хотел бы встретиться при других обстоятельствах, — приводит La Voz de Galicia слова Фернандеса. - Попросил его сделать селфи со мной, потому что люди не поверили бы, что в мою машину въехал Зидан. Он был очень добр и согласился, мы сфотографировались. Я также предложил ему поменяться машинами, чтобы все уладить, но не сработало.