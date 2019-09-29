Зидан считает, что «Реал» не заслуживал ничьей в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после ничейного результата в матче 7-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (0:0) отметил, что его команда заслуживала большего, сообщает El Chiringuito TV.

— Мне не в чем упрекнуть своих игроков, потому что они старались изо всех сил, — приводит слова Зидана El Chiringuito TV. — «Реал» заслужил большего. Игроки отдали все силы на для победы на «Атлетико». Знаем, что иногда эта команда играет таким образом. Иногда «Атлетико» специально отдает мяч. Но сегодня нам тоже чего-то не хватало.

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