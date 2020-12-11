Зидан считает «Атлетико» фаворитом субботнего матча
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о предстоящем матче 13-го тура чемпионата Испании с «Атлетико». По мнению специалиста, команда Диего Симеоне является фаворитом ла лиги.
— Мы хорошо выступили в Лиге чемпионов. Теперь думаем о завтрашнем дне, — цитирует Marca Зидана. — Нас ждет хорошая игра — дерби. Нам нравятся такие встречи, они всегда как финал. Это возможность показать, какая мы команда. «Атлетико» является фаворитом, конечно. Они доказывают это на поле. Сегодня они первые в таблице. Они всегда были конкурентоспособны. Мы знаем, что соперник силен.
Матч «Реал» — «Атлетико» состоится 12 декабря на «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 23.00 по московскому времени.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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