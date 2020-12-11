Зидан считает «Атлетико» фаворитом субботнего матча

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о предстоящем матче 13-го тура чемпионата Испании с «Атлетико». По мнению специалиста, команда Диего Симеоне является фаворитом ла лиги.

— Мы хорошо выступили в Лиге чемпионов. Теперь думаем о завтрашнем дне, — цитирует Marca Зидана. — Нас ждет хорошая игра — дерби. Нам нравятся такие встречи, они всегда как финал. Это возможность показать, какая мы команда. «Атлетико» является фаворитом, конечно. Они доказывают это на поле. Сегодня они первые в таблице. Они всегда были конкурентоспособны. Мы знаем, что соперник силен.

Матч «Реал» — «Атлетико» состоится 12 декабря на «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 23.00 по московскому времени.