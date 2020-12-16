Зидан рассказал, почему считает Бензема великим игроком

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Атлетиком» в 19-м туре чемпионата Испании (3:1) похвалил форварда Карима Бензема. Француз забил 2 гола в ворота команды из Бильбао.

— Для меня Бензема — лучший, — цитирует AS Зидана. — Потому что, не показав сегодня отличной игры, он забил два гола. Карим всегда показывается себя с лучшей стороны. Таковы великие игроки.