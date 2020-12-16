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Зидан рассказал, почему считает Бензема великим игроком

03:58
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Атлетиком» в 19-м туре чемпионата Испании (3:1) похвалил форварда Карима Бензема. Француз забил 2 гола в ворота команды из Бильбао.

— Для меня Бензема — лучший, — цитирует AS Зидана. — Потому что, не показав сегодня отличной игры, он забил два гола. Карим всегда показывается себя с лучшей стороны. Таковы великие игроки.

Реал — Атлетик

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