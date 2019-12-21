Зидан поддерживает ВАР, несмотря на ошибки

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил, что ВАР в целом идет на пользу футболу.

— Система ВАР важна для футбола, — цитирует AS Зидана. — Эта технология приносит пользу футболу, но, как и все в этой жизни, может допускать ошибки. Конечно, его можно улучшить, и его стоит поддерживать — этого всем очень хочется и скоро так и произойдет.

Ближайший матч «Реал» проведет в рамках 18-го тура чемпионата Испании против «Атлетика», «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.