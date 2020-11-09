Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги 9-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (1:4).

— После гола мы немного изменили динамику игры, — приводит слова Зидана Marca. — На самом деле, трудно понять нашу игру. Я не обсуждаю арбитров, у меня нет оправданий. После первого гола мы развалились.

Я не думаю, что «Валенсия» была лучше тактически. Но виноват я, потому что мне нужно найти решения.