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Зидан и Погба встретились в Дубае

08:26
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан лично встретился с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба во время паузы на матчи сборных. Как сообщает The Mirror, французы переговорили в Дубае во время конференции по искусственному интеллекту в спорте, которую оба посетили. Эта их встреча усилила слухи о том, что Погба может перейти в «Реал».

По данным источника, Зидан настаивал на том, чтобы «Реал» приобрел Погба минувшим летом, но сделки не состоялось. Сам хавбек якобы также хочет сменить МЮ на мадридский клуб.

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