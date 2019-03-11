Зидан – десятый тренер "Реала", кто вернулся в клуб

Зинедин Зидан стал самым успешным тренером в истории "Реала" на момент возвращения в клуб. Девять титулов с мадридцами не было ни у кого.

Вернувшись, много выигрывали Мигель Муньос, Луис Моловни и Висенте дель Боске. Однако на момент ухода у них на троих был один титул. (Алексей Мороз)

Титулы главных тренеров "Реала", возвращавшихся в клуб

Тренер Годы Титулы Годы Титулы Хасинто Кинкосес 1945-1946 1 1947-1948 0 Бальтасар Альбениз 1946-1947 0 1950-1951 1 Мигель Муньос 1959 0 1960-1974 14 Луис Моловни* 1974 1 1977-1979, 1982, 1985-1986 6 Альфредо Ди Стефано 1982-1984 1 1990-1991 1 Лео Бенхаккер 1986-1989 4 1992 0 Джон Тошак 1989-1990 1 1999 0 Висенте дель Боске 1994 0 1996, 1999-2003 7 Фабио Капелло 1996-1997 1 2006-2007 1 Зинедин Зидан 2016-2018 9 2019-? ? Итого 18 30

Зидан вернулся в "Реал". Live!