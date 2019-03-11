21:35 11 марта | Футбол — Испания

Зидан – десятый тренер "Реала", кто вернулся в клуб

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Зинедин Зидан стал самым успешным тренером в истории "Реала" на момент возвращения в клуб. Девять титулов с мадридцами не было ни у кого.

Вернувшись, много выигрывали Мигель Муньос, Луис Моловни и Висенте дель Боске. Однако на момент ухода у них на троих был один титул. (Алексей Мороз)

Титулы главных тренеров "Реала", возвращавшихся в клуб

Тренер

Годы

Титулы

Годы

Титулы

Хасинто Кинкосес

1945-1946

1

1947-1948

0

Бальтасар Альбениз

1946-1947

0

1950-1951

1

Мигель Муньос

1959

0

1960-1974

14

Луис Моловни*

1974

1

1977-1979, 1982, 1985-1986

6

Альфредо Ди Стефано

1982-1984

1

1990-1991

1

Лео Бенхаккер

1986-1989

4

1992

0

Джон Тошак

1989-1990

1

1999

0

Висенте дель Боске

1994

0

1996, 1999-2003

7

Фабио Капелло

1996-1997

1

2006-2007

1

Зинедин Зидан

2016-2018

9

2019-?

?

Итого

18

 

30

 

Зидан вернулся в "Реал". Live!

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