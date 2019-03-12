Журналист Marca – о новом тренере "Реала": "Зидан вернется со всей полнотой власти в руках"

Хуан Кастро, журналист издания Marca, рассказал корреспонденту "СЭ", что думает о новом приглашении Зинедина Зидана на пост главного тренера "Реала".

– Возвращением Зидана, настоящего мастера своего дела, мадридский клуб, в первую очередь, положит конец тяжелому кризису, – считает Кастро. – В такой момент француз был единственной неоспоримой кандидатурой на эту роль. И теперь он вернется со всей полнотой власти в своих руках.

Посмотрим, что изменится, кто уйдет и кто придет – например, я почти уверен, что Гарет Бэйл покинет "Реал", а у Иско, наоборот, есть шанс остаться в Мадриде. Но, главным образом, этот шаг Флорентино Переса, президента клуба, направлен на выход из кризиса. (Егор Бычков)

"Реал" объявил о возвращении Зидана