Жорди Альба: «Если «Барселона» хочет выиграть все турниры, нужно значительно улучшить игру»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба остался доволен победой над «Алавесом» (4:1) в матче чемпионата Испании. Он подчеркнул, что команде все равно нужно прибавить во второй части сезона.

— Я чувствовал, что мы целиком контролируем игру, поэтому очень доволен победой, — цитирует Marca Альбу. — Сейчас команда ощущает себя хорошо, уверенно. Но мы должны значительно прибавить, если хотим выиграть все турниры, в которых участвуем. А именно такие у нас планы на 2020 год. Как и всегда.