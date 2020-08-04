Жоау Феликс успеет восстановиться к матчу 1/4 финала ЛЧ с «Лейпцигом»

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс практически полностью восстановился от травмы лодыжки, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 20-летний португалец успеет окончательно восстановиться к матчу 1/4 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига», который состоится 13 августа. Сообщается, что игрок уже приступил к тренировкам с командой.

В сезоне-2019/20 Феликс провел за «Атлетико» 35 матчей, на его счету 8 голов и 3 результативных передачи.