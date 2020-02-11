Жоау Феликс пропустил тренировку «Атлетико» из-за болезни

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс не участвовал в сегодняшней тренировке команд из-за фаринготонзиллита, сообщает официальный сайт клуба. Он не тренировался два последних дня.

Это инфекционное воспаление слизистой оболочки и лимфатических структур ротоглотки. Указано, что футболисту будет предоставлен отдых для лечения.

20-летний футболист в текущем сезоне провел 24 матча за «Атлетико» и забил четыре мяча при двух голевых передачах.