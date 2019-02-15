Жерар Пике – о Кубке Дэвиса: "Месси тоже участвует в изменении формата турнира"

Cовладелец инвестиционной группы Kosmos, которая владеет правами на проведение Кубка Дэвиса, защитник "Барселоны" Жерар Пике рассказал, что его одноклубник, капитан и нападающий Лионель Месси​ также участвует в обновлении формата проведения Кубка Дэвиса, передает tennis365.com.

– Месси – партнер, часть семьи Kosmos, он любит теннис. Мы с ним общаемся уже 18 лет, и я всегда делюсь с ним своими замыслами. В этом проекте он тоже захотел поучаствовать, – цитирует Пике tennis365.com.

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