Жерар Пике: "Месси уникален, он особенный футболист"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике после матче 28-го тура чемпионата Испании над "Бетисом" (4:1) поделился мнением о перспективах команды и высоко оценил игру Лионеля Месси, оформившего хет-трик.

— Месси – особенный футболист, – цитирует Пике Marca. — В истории были и другие игроки, но Лео показывает высокий уровень уже 14 лет. Он уникален, в истории нет футболистов, подобных ему.

Мы заработали три важных очка. Отрыв от преследователей важен, но играть еще много. Чувствуем себя отлично, однако нужно двигаться от матча к матчу.

Требл? Хорошо, что болельщики воодушевлены, но не надо витать в облаках. Победа в чемпионате становится все ближе. Однако в Лиге чемпионов у нас были трудности.

В чемпионате Испании "Барселона" идет на 1-м месте, отрыв от "Атлетико" составляет 10 очков. В четвертьфинале Лиги чемпионов каталонцы сыграют с "Манчестер Юнайтед".