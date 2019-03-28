Жене Пике пришлось спеть в зале суда, чтобы доказать свою невиновность

Известная колумбийская певица Шакира, супруга защитника "Барселоны" Жерара Пике, выступила в суде Мадрида. Исполнительницу обвинили в плагиате.

Истцом выступил Ливан Кастельяно Вальдес. Скандал возник из-за композиции La Bicicleta, которую Шакира выпустила в 2016 году с Карлосом Вивесом. На Ютубе эта песня набрала более 1,2 миллиарда просмотров.

Вальдес 22 года назад написал песню Yo te quiero tanto и утверждает, что Шакира украла у него часть композиции. Певица отвергла обвинения. Для того, чтобы доказать свою невиновность, колумбийке пришлось спеть в зале суда.

Она настучала в ладоши два ритма этих композиций - сальсу и вальенато, чтобы продемонстрировать разницу между своей и чужой песнями. Шакира сопроводила ритм голосом. Суд встал на сторону исполнительницы и отказал истцу.