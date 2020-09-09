Защитник «Вильярреала» Альберто Морено перенес операцию и пропустит почти целый сезон

Защитник «Вильярреала» Альберто Морено перенес операцию. Он получил серьезную травму связок колена. Ожидается, что он сможет приступить к полноценным тренировкам не ранее марта 2021 года, сообщает Marca.

Морено получил травму в товарищеском матче 25 августа против «Тенерифе».

Альберто Морено вернулся в Испанию в прошлом году из «Ливерпуля». За «Вильярреал» 28-летний защитник провел 18 матчей.