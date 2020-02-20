31-летний защитник «Севильи» Даниэл Каррису подписал контракт с китайским клубом «Ухань Чжоэр», сообщает пресс-служба испанского клуба. Сумма сделки и срок контракта футболиста не сообщаются.

? Agreement with Wuhan Zall FC, of China, for the sale of @D_Carrico.



Thank you for everything, captain!!! ??#vamosmiSevilla #WeareSevilla pic.twitter.com/9VJCXDKMKd — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) February 20, 2020

Португалец провел в составе «Севильи» 6 сезонов, на его счету 167 игр за команду. Каррису трижды выигрывал Лигу Европы с испанской командой (в сезонах-2013/14, 2014/15 2015/16).

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 31,1 тысячи, более 630 человек умерли, выздоровели свыше 1,5 тысячи.