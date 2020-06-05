Защитник «Реала» остался без секса из-за карантина
5 июня 2020, 23:03
Защитник «Реала» Серхио Регилон ни разу не занимался сексом со своей девушкой, видеоблогером Мартой Диас за время карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказала сама девушка в эфире программы La Resistencia на канале Movistar +.
«Нет, мы не вместе с Серхио, — сказала Диас. — Я на карантине. Занимались ли мы сексом? Нет, во время карантина ни разу».
23-летний испанец в текущем сезоне выступает на правах аренды за «Севилью». В 25 матчах он забил один мяч при четырех голевых передачах.
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