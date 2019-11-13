Защитник «Эспаньола» выбыл до конца года

Защитник «Эспаньола» Налду получил травму подколенного сухожилия. Если худший прогноз врачей подтвердится, то на поле он сможет вернуться только в следующем календарном году, сообщает As.

В чемпионате Испании «Эспаньол» идет на предпоследнем месте после 13-го тура и уверенно возглавляет турнирную таблицу группы Н Лиги Европы после четырех матчей. Напомним, что в этой группе выступает и ЦСКА. Командам предстоит встретиться 12 декабря.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр