Защитник «Эспаньола» выбыл до конца года
13:05
Защитник «Эспаньола» Налду получил травму подколенного сухожилия. Если худший прогноз врачей подтвердится, то на поле он сможет вернуться только в следующем календарном году, сообщает As.
В чемпионате Испании «Эспаньол» идет на предпоследнем месте после 13-го тура и уверенно возглавляет турнирную таблицу группы Н Лиги Европы после четырех матчей. Напомним, что в этой группе выступает и ЦСКА. Командам предстоит встретиться 12 декабря.
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