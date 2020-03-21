Защитник «Атлетико» готов сыграть в Fortnite со всеми фанатами, которые пожертвуют деньги на борьбу с коронавирусом
Защитник «Атлетико» Марио Эрмосо решил необычным образом мотивировать болельщиков помогать финансово Красному кресту. 24-летний испанец в Instagram сообщил, что готов сыграть в популярную компьютерную игру Fortnite со всеми, кто пожертвует медицинской организации минимум 5 евро на борьбу с коронавирусом.
Voy a organizar varias partidas de Fortnite solidarias a favor de @CruzRojaEsp! ? Ser?n 3 partidas diarias de lunes a viernes! Cada d?a habr? gamers, youtubers y deportistas! Sigue las instrucciones si quieres jugar con nosotros! ? Vamos a ganar esta batalla! ? https://www.cruzroja.es/webCre/donativos/donativos.php?llamada=2.9.197.13860.24/05/04.2.13860
Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах введен карантин. По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.
Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список
Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется