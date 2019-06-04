Йович стал игроком "Реала"

Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" Лука Йович перешел в "Реал", информирует официальный сайт мадридцев. Контракт с 21-летним сербом заключен на шесть лет – до конца июня 2025 года. В данный момент форвард проходит медосмотр на базе "сливочных".
Йович в сезоне-2018/19 провел 48 матчей за "Айнтрахт", забил 27 голов и отдал 7 голевых передач.
По информации портала transfermarkt.de, "Реал" выплатил немецкому клубу 60 миллионов евро за Йовича.
Comunicado Oficial: Jović.#WelcomeJovic | #RealMadrid https://t.co/cbD1KHQj3L— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 4 июня 2019 г.
Плохо знакомы с Йовичем? Полюбуйтесь 😉#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/3lDnbX3Y4e— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 4 июня 2019 г.
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