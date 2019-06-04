Йович стал игроком "Реала"

Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" Лука Йович перешел в "Реал", информирует официальный сайт мадридцев. Контракт с 21-летним сербом заключен на шесть лет – до конца июня 2025 года. В данный момент форвард проходит медосмотр на базе "сливочных".

Йович в сезоне-2018/19 провел 48 матчей за "Айнтрахт", забил 27 голов и отдал 7 голевых передач.

По информации портала transfermarkt.de, "Реал" выплатил немецкому клубу 60 миллионов евро за Йовича.